Военная техника парадного расчета прибыла в Москву к параду Победы

Москва, 24 апреля. Свыше 300 единиц военной техники парадного расчета передислоцировали в Москву для участия в параде Победы. Об этом сообщило Минобороны России.

Техника прибыла из подмосковного Алабина во временный технический парк в Нижних Мневниках в Северо-Западном округе Москвы в ночь на 24 апреля по трассе А-107. Более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечивали безопасность дорожного движения при передвижении техники.

Минобороны уточнило, что к параду Победы передислоцированы гусеничные, колесные военные и вспомогательные техники, среди которых танки Т-34 и Т-14 «Армата». Безопасность передвижения контролировалась столичным управлением ГИБДД ГУ МВД России.

Недавно воздушная авиация провела генеральную репетицию парада Победы. Тренировка самой зрелищной части парада Победы прошла в подмосковной Кубинке.