Около 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день

Москва, 24 апреля. Почти 15% месячной нормы осадков выпало в Москве к вечеру пятницы. Также в столице и области зафиксированы сильные грозы и град, передает центр погоды «Фобос».

Система регистрации молниевых разрядов определяет их момент и положение с высокой точностью. Так, наибольшее количество молний было замечено на юге Подмосковья в середине дня пятницы. На севере и на западе области также зафиксированы молниевые заряды.

«Общее количество молниевых разрядов в столице и Подмосковье составило более 30», — передает «Фобос».

Синоптики также обещают в Москве две «волны весеннего тепла». Особенно теплыми днями ожидаются последние числа апреля.