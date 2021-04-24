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Новый кроссовер Geely Atlas Pro с российскими номерами заметили в Москве

Общество
Новый кроссовер Geely Atlas Pro с российскими номерами заметили в Москве
Prt Scr youtube.com  /  Тест Драйвович

Москва, 24 апреля. Кроссовер Geely Atlas Pro запечатлели на камеру в одном из спальных районов Москвы. Появление модели на российском рынке ожидалось не раньше третьего квартала текущего года.

Расположенные на автомобильных дверцах шильдики были заклеены лентой серебристого цвета. Однако на машине установлены российские номера и отсутствует камуфляж.

Geely Atlas Pro представляет собой обновленную версию кроссовера Geely Atlas. Модель получила улучшенный дизайн и функционал. Отличительными чертами новинки стали новая радиаторная решетка, задние фонари с багажной дверью и светодиодная оптика.

Немецкая компания BMW ранее озвучила стоимость моделей M3 и M4 нового поколения. Переднеприводные машины обойдутся россиянам по цене от 7 370 000 и 7 670 000 рублей соответственно.

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