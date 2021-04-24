Власти высоко оценили роль веранд в восстановлении сферы общепита в Москве

Москва, 24 апреля. Появление летних веранд ускорит процесс «выздоровления» сферы общественного питания в столице, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Такое мнение высказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. По его словам, темпы восстановления общепита в городе в несколько раз превосходят наблюдаемые до сих пор в Европе, где уже почти год не работает ни одно заведение. В столице число веранд традиционно превышает три тысячи.

«Здесь в принципе с приходом тепла, которое мы ощутили на прошлой неделе, заработали уже летние веранды... Поэтому каких-либо проблем рестораторы не должны испытывать», — добавил Немерюк.

Ранее власти Кипра запретили работу всего общепита, а также магазинов розничной торговли. Исключением стали продуктовые супермаркеты. Причиной для ужесточения ограничительных мер оказалось обострение эпидемиологической ситуации в стране.