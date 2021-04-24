Собянин рассказал о новых правилах работы МФЦ

Москва, 24 апреля. Порядка 30% услуг многофункциональных центров (МФЦ) в столице России переведут в онлайн-режим в 2021 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, первостепенной задачей было сделать клиентоориентированный сервис многофункциональных центров. После того как этого удалось добиться, появилась следующая цель — убрать «лишнюю беготню», которая там отмечается, подчеркнул Собянин. Также перевод в онлайн-режим повлияет на появление дополнительных возможностей и услуг.

«В этом году процентов 30 (услуг. — Прим. ФАН) оттуда переведем в режим онлайн», — сказал мэр в рамках проведения дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении услуг по регистрации актов гражданского состояния в центрах «Мои документы» в Москве. Теперь жители столицы смогут зарегистрировать брак в МФЦ.