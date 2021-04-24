Воздушная авиация провела генеральную репетицию парада Победы над Москвой

Москва, 24 апреля. Репетиция самой зрелищной части парада Победы прошла в подмосковной Кубинке. В Минобороны рассказали, что 9 мая будет показан новый воздушный трюк.

На мероприятии в небо поднимутся 76 самолетов и вертолетов. Это число выбрано как символ, оно означает количество лет с момента окончания войны. Пилотажные группы «Русские витязи» отрабатывали главную задачу — старт в точное время и полет на скорости 500 км/ч в нескольких метрах друг от друга.

Также в этом году будет показан новый воздушный элемент. Истребители Су-35 будут сопровождать стратегический ракетоносец Ту-160 на сверхмалой высоте и скорости. Кроме этого, зрители увидят тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, ударные Ми-35 и Ка-52, а также новейшие истребители и бомбардировщики.

Движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто в связи с мероприятиями по подготовке парада Победы в Москве. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.