БКЛ метро планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года в Москве

Москва, 24 апреля. Движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют запустить до конца 2022 года. В текущем году должны достроить еще девять станций, отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Большая кольцевая линия станет самой протяженной в мире. Пассажиров уже принимают 12 станций второго кольца, подчеркнул заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства в интервью «Строительной газете».

В перспективе на БКЛ появятся свыше 20 пересадок на другие станции московского метрополитена, остановки МЦК и станции МЦД. Всего до 2023 года предусмотрен ввод в эксплуатацию более 58 км линий метро и 24 станций в разных районах столицы.

Сейчас специалисты начали строительство последнего двухпутного тоннеля на БКЛ метрополитена. Они появятся на востоке Москвы между «Печатниками» и «Нагатинским затоном», отметил мэр столицы Сергей Собянин.