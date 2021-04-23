Суд избрал меру пресечения для вымогавших 12 млн рублей московских полицейских

Москва, 23 апреля. Трое фигурантов дела о получении крупной взятки заключены под стражу по решению Пресненского суда столицы.

Суд Москвы арестовал до 22 июня начальницу следственного отдела ОМВД по району Солнцево Анну Карпову и ее заместителя Наталью Колегову по делу о получении особо крупной взятки организованной группой, сообщает пресс-служба инстанции.

По данным следствия, фигурантки вместе с участковым вымогали 12 млн рублей в обмен на обещание «сдвинуть с мертвой точки» уголовное дело о мошенничестве, которое намеревались отправить в архив.

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