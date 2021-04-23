Экс-министр Абызов попал в больницу СИЗО с пневмонией

Москва, 23 апреля. Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова доставили в больницу СИЗО «Матросская тишина». Мужчину обвиняют в крупных хищениях.

Член московской Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина подтвердила перевод Абызова в медучреждение. Медики диагностировали у обвиняемого пневмонию. По словам Дружининой, болезнь протекает в легкой форме, подтверждений коронавируса нет.

Экс-министра Михаила Абызова арестовали 27 марта прошлого года по подозрению в хищении 4 млрд рублей, сообщает URA.RU. По версии следствия, в 2014 году фигурант с сообщниками похитили средства «СИБЭКО» и «РЭС».

Деньги незаконным способом вывели из страны через счета в банках на Кипре. Сам Михаил Абызов свою вину не признает, сообщал ФАН.