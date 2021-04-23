СК Москвы начал проверку по факту падения дерева на 13-летнюю школьницу

Москва, 23 апреля. Дерево рухнуло на девочку-подростка на юго-западе столицы около дома по Севастопольскому проспекту. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

Следственный комитет проверит обстоятельства падения дерева на ребенка из-за шквалистого ветра в Москве. После несчастного случая 13-летняя школьница оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой.

Делом также заинтересовалась местная прокуратура. По результатам расследования правоохранители дадут оценку исполнению требований федерального законодательства. В случае выявления нарушений ответственные лица понесут наказание.

Подросток попал в реанимацию после падения с дерева в Выборге, сообщал ФАН.