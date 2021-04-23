Бывший адвокат Ефремова Пашаев советовал артисту «быть мужиком»

Москва, 23 апреля. Суд допросил бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева по делу о лжесвидетелях. Юрист заявил, что отказал всем лжесвидетелям по делу актера.

Пашаев отметил, что сам отказался от своего подопечного и посоветовал ему «быть мужиком».

«Ефремов — не моя любимая девушка, чтобы с ним связываться. Я с ним работу закончил», — сказал он.

Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.

Ранее ФАН сообщал, что суд столицы допросит бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева по делу о ДТП с участием актера.