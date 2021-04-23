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Рабочему в Подмосковье выстрелили в голову после ссоры из-за грязного пола

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 18:04
Происшествия
Рабочему в Подмосковье выстрелили в голову после ссоры из-за грязного пола
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 апреля. Полицейские проводят проверку по факту драки со стрельбой между двумя группами рабочих. Инцидент произошел на территории Сосенского поселения.

По данным источника ФАН, один из рабочих прошелся в грязной обуви по новому напольному покрытию, которое положила смежная бригада строителей. Такое поведение возмутило мужчин. За это рабочего побили и выгнали из дома.

Обиженный вернулся через час в компании 20 знакомых. Словесная перепалка быстро переросла в драку. У некоторых рабочих были при себе дубинки. Один из участников потасовки достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонентов. Пуля по касательной задела голову одного из участников инцидента. Пострадавший был госпитализирован. Помимо него, травмы получили четыре строителя.

пистолет конфликт строители
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