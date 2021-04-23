Названа дата начала сбора подписей москвичей за установку фигуры Сталина

Москва, 23 апреля. Сбор подписей за установку памятника российскому революционеру Иосифу Сталину в столице планируют начать в мае, сообщили в партии «Справедливая Россия — За правду».

Члены партии планируют собрать подписи в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом «Победы». Первым шагом в его возведении станет установка памятника Сталину. Кампания начнется 9 мая, уточнили авторы инициативы.

Российский революционер руководил СССР с 21 января 1924 по 5 марта 1953 года. Сталин также был маршалом и генералиссимусом Советского Союза, а также возглавлял партию ЦК КПСС. Политический деятель также возглавлял Красную армию во времена Великой Отечественной войны.