Бортпроводник заставил пассажиров смеяться перед взлетом самолета

Москва, 23 апреля. Шоу началось во время предполетной подготовки. Бортпроводник увидел у кого-то из пассажиров сумку Gucci и сразу же решил обернуть это в шутку.

Перед вылетом проходила обычная подготовка: экипаж рассказывал о правилах безопасности и поведения на борту воздушного судна. Стюард, видимо, решил продемонстрировать хорошее чувство юмора, чем развеселил пассажиров.

«Нужно убрать сумки от Gucci. Нам неважно, сумка от Gucci или нет, она все равно должна оставаться под сиденьем. Особенно, если это фальшивая сумочка от Gucci. Вот, что с ней случится, когда мы достигнем высоты полтора километра — буквы «G» и «C» отвалятся, а ручка сломается, и вы доберетесь до места с сумкой «UCI"», — пошутил он.

Видео быстро попало в интернет и за короткое время собрало почти миллион просмотров. Всего было оставлено около четырех тысяч комментариев под постом. Пользователи YouTube отметили стойкость и чувство юмора «стюарда-комика». Многие стали писать восторженные сообщения в адрес бортпроводника.

«Если на моем рейсе не будет таких бортпроводников — я не хочу летать самолетами!» — написал один из пассажиров.

Надо понимать, что воздушное судно — не самое подходящее место для шуток и розыгрышей. В начале апреля депутат Госдумы Антон Гетта устроил дебош на рейсе Москва — Казань. Позже Гетта принес свои извинения.