Суд допросит Пашаева по делу о ложных показаниях на процессе Ефремова

Москва, 23 апреля. Пресненский суд столицы допросит бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева по делу о ДТП с участием актера.

Суд удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Андрея Гаева, который отказался признавать вину в даче ложных показаний на заседании по делу Ефремова. Ранее на скамье подсудимых оказались три лжесвидетеля. Один из них заявлял, что видел за рулем внедорожника Ефремова другого человека.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года в центре столицы. Машина артиста Jeep Grand Cherokee выехала на встречную полосу, где двигался фургон Lada. Водитель-курьер Захаров скончался в больнице от полученных травм. Спустя три месяца актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.