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Автобусы на водородном топливе могут появиться в Подмосковье

Общество
Автобусы на водородном топливе могут появиться в Подмосковье
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 23 апреля. Одним из пилотных регионов, где появятся автобусы на водородном топливе, может стать Московская область, рассказал член Общественной палаты региона Олег Стогов.

Исследовательскую и конструкторскую работу по созданию транспорта на водородном топливе назначили на 2022 год. Предполагается, что автобусы выйдут на дороги в 2024 году. Пилотными регионами для этого могут стать Москва и Подмосковье, а также Татарстан. Работу поручили провести компании «КамАЗ».

«Мне кажется, что пилотными регионами будут Москва, Московская область и, возможно, Татарстан. Потому что сам «КамАЗ» находится в Татарстане, и это один из инновационных регионов», — отметил Стогов в эфире «Радио 1».

Водородная энергетика является одной из самых перспективных отраслей, в которой Россия может занять лидирующие позиции, добавил специалист. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию поставил задачу создать городской автобус, который будет работать на водородном топливе.

Энергетическая политика России соответствует мировым трендам, заявил ранее заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. Сейчас государство активно взаимодействует с зарубежными партнерами в области водородной энергетики.

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