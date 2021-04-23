Найденный у обочины дороги мальчик скончался в больнице в Москве

Москва, 23 апреля. Специалисты устанавливают причины смерти подростка. При госпитализации на его теле не обнаружили внешних повреждений.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели школьника, сообщает СК. Пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

Подросток был обнаружен на обочине дороги во Внукове. При госпитализации на его теле не нашли следов насилия. В настоящее время причины смерти мальчика устанавливаются.

Ранее ФАН сообщал о двухлетнем ребенке, который обварился кипятком в Петербурге.