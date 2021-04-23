Подмосковные хозяйства отчитались о производстве яиц в первом квартале 2021 года

Москва, 23 апреля. Производство куриных яиц на подмосковных хозяйствах за первый квартал 2021 года составило 35 млн штук, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.

Спрос на яйца традиционно растет в преддверии Пасхи. Ветеринары контролируют соблюдение санитарных норм при производстве и реализации продукции птицеводства. На фермах проводятся профилактические и диагностические мероприятия. Это способствует поддержанию в регионе эпизоотического благополучия, сообщили в ведомстве.

В Московской области наибольший объем яиц дают «Шепиловская птицефабрика», «Майские просторы» и «Элинар-Бройлер». В 2020 году валовое производство яиц во всех категориях хозяйств составило 140 млн штук, пишет интернет-портал «Вести Подмосковья».

Россиян предупредили о возможном подорожании продуктов перед Пасхой. Речь идет о сахаре, муке и подсолнечном масле. Такое предположение высказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин, его слова приводит издание «Подмосковье сегодня».

На Пасху традиционным блюдом являются крашеные яйца. Несмотря на общепризнанную полезность продукта, яйца не стоит есть людям с аллергией на яичный белок и желчекаменной болезнью, предупредил диетолог.