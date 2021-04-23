«Офицерский клуб» организовал выставку семейных реликвий в Москве

Москва, 23 апреля. Региональная общественная организация поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб» организовала в Москве выставку семейных реликвий «Хранители времен».

Выставка пройдет в Государственном центральном музее современной истории на улице Тверской с 23 апреля по 23 мая. Мероприятие организовано в рамках проекта «Моя семья. Моя Москва. Моя Россия», который победил в конкурсе грантов мэра столицы.

На выставке представлены подлинные предметы, которые сохранили потомки участников знаковых событий для России. Экспонаты — семейные реликвии времен русско-японской и Первой мировой войн, Великой Отечественной войны и полета в космос Юрия Гагарина.

«Выставка «Хранители времен» и посвящена семейным реликвиям — это и есть путешествие в подлинность, в аутентичность», — рассказала «Ветеранским вестям» доцент Военного университета Министерства обороны РФ, президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева.

Фонд памяти полководцев Победы выступает одним из официальных партнеров проекта. На выставке публика сможет увидеть предметы, которые принадлежали как известным историческим личностям, так и простым людям. В этом и есть ценность выставки, отмечает Конева.

В Третьяковской галерее открывается экспозиция «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Посетители смогут полюбоваться предметами искусства, рисунками, гравюрами и картинами.