Израильские ученые разработали новую технологию выращивания кости из жира

Тель-Авив, 23 апреля. Израильские специалисты открыли новую технологию выращивания «живой» кости из жира.

Доктор Шай Мерецки из технологического института Хайфы и ученые представили инновационную методику выращивания костной ткани из жировой, сообщает Planet Today. У пациента забирается жировая клетчатка. Затем ее помещают в биореактор, который извлекает из жира клетки-преадипоциты.

«Наша технология позволяет создать условия, при которых некоторая часть преадипоцитов становится костной тканью, а не жировой. Для того, чтобы получить «живую кость», преадипоциты перемешиваются с клетками из стенок кровеносных сосудов», — рассказал Мерецки.

В медицинском центре «Ха-Эмек» провели первую в мире операцию по трансплантации «живых» костей. Авторы технологии обращают внимание, что выращенные таким образом кости очень пригодятся при лечении черепно-мозговых и лицевых травм.

Ученые со всего мира продолжают делать жизненно важные открытия в сфере здоровье. Недавно стало известно, что российские специалисты с помощью наноалмазов научились доставлять лекарство к больным клеткам.