Доцент МАИ Воробьев приговорен к 20 годам за госизмену

Москва, 23 апреля. Мосгорсуд вынес приговор доценту кафедры столичного авиационного института Алексею Воробьеву. Фигурант признан виновным в государственной измене.

С учетом всех обстоятельств злоумышленник приговорен к 20 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Виновник обязан выплатить штраф в размере миллиона рублей.

В Севастополе правоохранители задержали подозреваемого в государственной измене. В ФСБ считают, что фигурант собирал сведения о Черноморском флоте и передавал их украинской разведке, сообщал ФАН.