Мощный град с грозой обрушились на Москву

Москва, 23 апреля. Град и гроза обрушились на Москву. Ранее синоптики предупреждали, что в столице разбушуется стихия.

Специалисты Гидрометцентра России сообщали, что столбики термометров 23 апреля покажут от +14 до +16 градусов, ночью воздух остынет до четырех градусов выше нуля. Однако без дождей и гроз обойтись не получится. Прогноз синоптиков сбылся, помимо грозы на столицу обрушился мощный град.

О взбушевавшейся стихии предупредили и в МЧС РФ. Спасатели посоветовали московским автомобилистам соблюдать скоростной режим на дорогах и дистанцию между машинами. Также не рекомендуется парковать автомобили под деревьями. В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки.