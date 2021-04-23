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«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск

Общество
«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск
aeroflot  /  Aeroflot

Москва, 23 апреля. Авиакомпания «Аэрофлот» на своем официальном сайте открыла продажу билетов из Петербурга в Иркутск и обратно.

Регулярные рейсы между городами будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Начиная с 28 мая полеты будут проходить ежедневно по следующему расписанию: рейс SU2802 Санкт-Петербург — Иркутск вылетает в 00:15, прилетает — в 11:05. Рейс SU2803 Иркутск — Санкт-Петербург вылетает в 13:20 и прибывает в 14:45.

Новое направление в маршрутной сети «Аэрофлота» должно способствовать развитию и укреплению отношений между регионами. Немаловажно, что пассажиры со всей России смогут осуществлять транзитные перелеты в Иркутск через Пулково.

На днях стало известно, что «Аэрофлот» расширит географию полетов по Египту после закрытия границ РФ с Турцией.

аэрофлот пулково маршрутная сеть
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