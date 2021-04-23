Дождь и гроза ожидаются в Москве

Москва, 23 апреля. Осадки с грозами прогнозируются в российской столице в эту пятницу, сообщили в Гидрометцентре РФ. Столбики термометров покажут до 16 градусов выше нуля.

Уже ближайшей ночью температура воздуха может опуститься до четырех градусов с отметкой «плюс». Скорость южного ветра составит от шести до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров. В связи с этим 23 апреля в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Московской области в эту пятницу, 23 апреля, температура воздуха будет колебаться между 12 и 17 градусами тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут показать всего два градуса выше нуля, уточнили в Гидрометцентре России.

Начиная со следующей недели в столичный регион придет похолодание. Оно будет сопровождаться осадками и заморозками. Минусовая температура может установиться в начале следующей недели, заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.