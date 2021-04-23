Улицы Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Москва, 23 апреля. Движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто в связи с мероприятиями по подготовке парада Победы.

Уже в ночь с 23 на 24 апреля дорожное движение в центре Москвы будет ограничено из-за перемещения военной техники с парадной площадки в Алабино на улицу Нижние Мневники. Такую информацию сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«На всем пути следования техники движение будет перекрываться, а парковка — запрещена», — сказано в сообщении.

В транспортном ведомстве также добавили, что 27 и 29 апреля в городе также пройдут подготовительные мероприятия, из-за которых центральные улицы Москвы будут перекрыты. Подобные ограничения будут действовать также 30 апреля, 4,5,7, 8 и 9 мая.

Российские города постепенно начали готовиться к празднованию 76-й годовщины Победы в ВОВ. На днях первую репетицию парада Победы провели в центре Владивостока. По центру столицы Дальневосточного федерального округа проехали десятки боевых машин. Репетицию проводили в ночное время суток, потому что для этого необходимо полностью перекрывать движение на дорогах.