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Завершена реставрация масляной живописи на фасаде храма XVII века в центре Москвы

Общество
Завершена реставрация масляной живописи на фасаде храма XVII века в центре Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 23 апреля. Реставрация фасада храма Воскресения Словущего на Успенском вражке XVII века завершилась в центре Москвы. Восстановлена масляная живопись с изображением евангелистов и святых.

Специалисты укрепили красочный слой и штукатурное основание, удалили масляные записи. Также была восполнена утрата грунта и выполнено тонирование живописи, сообщили в московском департаменте культурного наследия.

«Сейчас все леса сняты, и жители могут полюбоваться историческими росписями. Следующим этапом будет реставрация интерьеров», — сообщил руководитель ведомства Алексей Емельянов.

Храм Воскресения Словущего расположен в Брюсовом переулке, он был построен в XVII веке. Строение признали памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения. Реставраторы провели предварительные исследования и смогли выявить фрагменты, которые долгое время были скрыты под слоем краски.

В ходе реставрации были укреплены стены храма, усилена конструкция кровли, заменено покрытие крыши. Специалисты установили водосточную систему и восстановили белокаменный цоколь здания.

Реставраторы завершили ремонт Мостовой башни царской усадьбы на Измайловском острове в Москве. Работы велись два года, они затрагивали внешнее убранство и фасад здания.

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