Столпотворение образовалось в московском метро из-за сбоя движения поездов

Москва, 23 апреля. Огромная пробка образовалась на станции метро «Таганская» в столице. Причина — сбой движения поездов.

Люди стоят в очереди, чтобы зайти в вагон на Таганско-Краснопресненской линии городского метрополитена. По предварительным данным, в подземке временно увеличен интервал движения составов. Причина неполадок пока не сообщается.

Ранее московское метро было парализовано из-за случившегося на путях ЧП, сообщало Федеральное агентство новостей. Мужчина упал на рельсы и получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибшим оказался российский миллиардер.