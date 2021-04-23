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Троих полицейских поймали с поличным при передаче крупной взятки в Москве

Происшествия
Троих полицейских поймали с поличным при передаче крупной взятки в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 23 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников столичной полиции. Их подозревают в получении взятки в 12 миллионов рублей.

Правоохранители задержали начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместителя и участкового уполномоченного полиции, сообщила пресс-служба СК по Москве.

Все трое были задержаны при передаче денег в рамках оперативных мероприятий. Недобросовестным стражам порядка инкриминируют получение взятки в особо крупном размере организованной группой.

Как утверждает следствие, после получения крупной суммы фигуранты дела обещали принять определенные процессуальные решения. Следователи готовятся предъявить задержанным обвинение.

Бывшего начальника управления Пенсионного фонда России в Нижневартовске заподозрили в получении крупной взятки, сообщал ФАН.

коррупция полиция взятка
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