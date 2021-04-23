Робот помогает сортировать отходы на мусороперерабатывающих заводах Москвы

Москва, 23 апреля. Тестирование в пилотном режиме проходит робот-сортировщик мусора с технологией компьютерного зрения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Замглавы департамента информационных технологий столицы Дмитрий Дереляк подчеркнул, что робот очень помогает при сортировке мусора и упрощает труд рабочим.

«Так, за минуту человек отбирает от 17 до 22 пластиковых емкостей и комплекс за то же время — еще не менее 25», — сказал он.

Робот способен различать отходы по внешнему виду, а также делить их по цвету, материалу и сравнивать с информацией в базе данных. Привлечение робота к сортировке мусора увеличивает производительность на 15%. За один час роботизированный комплекс пропускает более 1,1 тыс. объектов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Недавно ученые из США нашли способ разработки ДНК-нанороботов, который поможет за короткое время синтезировать сложные механизмы и создавать роботы.