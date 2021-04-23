Риелтор Алексеев оценил наиболее перспективные районы в Москве

Москва, 23 апреля. Наибольшим потенциалом для развития в Москве сейчас обладают районы, в которых запланирован процесс перепрофилирования промзон. Таким мнением поделился риелтор Дмитрий Алексеев.

Активное развитие и благоустройство территорий, где раньше были промзоны, в дальнейшем имеют все шансы стать перспективными для покупки качественной жилой недвижимости. Об этом заявил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев в интервью РИА Новости.

Эксперт по недвижимому имуществу уточнил, что в ближайшее время планируется редевелопмент промзоны «Красный строитель», которая расположена в районе Южное Чертаново, «Серп и молот» в районе Лефортово, а также бывшей промзоны «ЗИЛ» в районе Нагатино.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов региона Александр Саяпин рассказал, где находятся самые дешевые дачные участки Подмосковья. По его словам, самой бюджетной является земля в районе Симферопольского шоссе.