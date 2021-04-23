Началась подготовка к благоустройству территории на юге Москвы

Москва, 23 апреля. Инженерная подготовка к благоустройству на участке проспект Андропова — Липецкая улица стартовала в Москве.

Заместитель столичного мэра Петр Бирюков сообщил, что на юге города, где началась подготовка к благоустройству территории, ведется устройство кабельной канализации.

«Под землю уберем почти 16 км воздушных линий, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Проводится обустройство современной ливневой сети, проектом предусмотрена установка 96 новых дождеприемных колодцев», — сообщил чиновник.

Парк «Река времени» в подмосковной Лобне благоустроят в следующем году. Территорию разделят на семь тематических зон.