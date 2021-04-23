Москвичей ожидают заморозки в начале следующей недели

Москва, 23 апреля. Начиная со следующей недели, в Москву придет похолодание, которое будет сопровождаться осадками и заморозками. Об этом рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первая половина недели будет преимущественно холодной. Температура опустится до десяти градусов, ночью ожидаются заморозки, сообщил Леус «Вечерней Москве».

С наступлением среды в Москву придет потепление. Воздух прогреется до плюс 15 градусов, но кратковременные осадки продолжатся. В выходные дни погода снова ухудшится. По данным Леуса, температурные показатели на уровне семи-девяти градусов будут сопровождаться ливнями и мокрым снегом.

В Гидрометцентре РФ объявили желтый уровень погодной опасности в Москве. По данным ведомства, утром 23 апреля на столицу обрушатся порывы ветра до 17 м/с.