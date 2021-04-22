Синоптики обещают в Москве две «волны весеннего тепла»

Москва, 22 апреля. Гидрометеоцентр сообщил, что в Москве в конце апреля будет теплая погода. По заявлениям синоптиков, сейчас столбики термометра ниже обычных показателей на 5-6 градусов.

Эксперты сообщают, что в центральной полосе России, в целом, будет стоять прохладная погода, которая будет больше напоминать октябрь, нежели апрель. Однако теплая погода придет в Москву 22 и 23 апреля, а также в конце месяца. Гидрометеоцентр прогнозирует на май теплую погоду на большую часть России.

Погода на последний месяц прогнозируется хорошая не только в центральной части России, но и на Северо-западе. По сообщениям некоторых синоптиков, солнце вернется в Петербург в майские праздники.