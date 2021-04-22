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Эксперт рассказал о способах борьбы с дачными должниками

Общество
Эксперт рассказал о способах борьбы с дачными должниками
pxhere.com

Москва, 22 апреля. Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев дал рекомендации, как повлиять на дачных должников и заставить их платить по счетам.

Владельцы дачных участков обязаны платить установленные общим собранием взносы вне зависимости от членства в СНТ или того, пользуется хозяин дачей или нет. Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев рассказал в интервью «Радио 1», как бороться с теми, кто не хочет следовать общим правилам.

Он разделил всех должников на «злостных» и «вынужденных». По его словам, те, у кого возникла сложная ситуация в жизни, могут написать заявление о рассрочке. Правление обязано ее предоставить.

«А вот с «принципиальными» должниками нужно бороться», — подчеркнул Мезенцев.

По его словам, есть несколько рычагов давления на «злостного» должника: от отключения электричества до иска в суд. Такому безответственному человеку, отмечает эксперт, можно несколько затруднить доступ на участок. Например, вычеркнуть его номер телефона из списка на открытие ворот. Спикер не исключил, что сосед может открыть должнику ворота, но возможно он его пристыдит за отказ платить взносы, и тот в конце концов одумается.

Долги также можно взыскать в судебном порядке. Причем, справедливо будет, если расходы на тяжбы лягут на должника, а не на его соседей. Также эффективной мерой, по словам эксперта, может стать предоставление льгот тем, кто исправно платит по счетам.

Ипотечные должники в России могут лишиться единственного жилья, сообщал ранее ФАН. Рекомендация Центрального банка РФ прекратила свое действие с 1 апреля 2021 года.

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