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Строительство двухпутного тоннеля началось на Большой кольцевой линии метро Москвы

Общество
Строительство двухпутного тоннеля началось на Большой кольцевой линии метро Москвы
mos.ru  /  Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

Москва, 22 апреля. Специалисты приступили к строительству последнего двухпутного тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Сразу два пути появятся на востоке города между «Печатниками» и «Нагатинским затоном», написал глава Москвы на своей странице в социальной сети Instagram. В 2021 году планируется достроить сразу все тоннели на Большом кольце метро.

Длина БКЛ московской подземки составит 70 км. Линия объединит отдаленные районы города и сократит время в пути для жителей столицы в два раза. Всего планируется возвести 11 станций. Большая кольцевая линия является ключевым проектом, подчеркнул Собянин.

К 2022 году планируется обустроить территории у восьми станций БКЛ. Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие дорог и проведут озеленение, сообщил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

собянин строительство бкл
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