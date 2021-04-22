Москвичам упростили доступ к электронной медицинской карте

Москва, 22 апреля. Доступ к электронной медицинской карте упростили для жителей Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

Проактивный доступ получили почти три миллиона пользователей портала mos.ru. Москвичи смогут посмотреть результаты анализов, протоколы осмотров врачей, больничные листы, данные о вакцинации и вызовах скорой помощи. Также можно загружать документы из различных медучреждений, написал Собянин.

Сайт mos.ru позволяет работать с другими официальными бумагами. Например, жители могут сообщать показания счетчиков воды и тепла. Программисты модернизировали портал совсем недавно, добавив в него соответствующие функции. Также система отображает советы, которые помогут сэкономить на коммунальных услугах.