Депутат Мособлдумы поддержал решение президента РФ помогать финансово регионам

, 22 апреля. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов прокомментировал озвученный президентом РФ Владимиром Путиным курс на обеспечение финансовой устойчивости регионов.

Благополучие страны невозможно без развития самодостаточных регионов, заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики в беседе с "Радио 1". Снижение кредитной нагрузки на субъекты РФ позволит направить освободившиеся средства на программы развития.

Особенно это актуально это период после пандемии, когда в регионах сократились доходы и выросли расходы, в том числе на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Субъекты заимствовали средства, брали бюджетные и коммерческие кредиты. Предложенная президентом реструктуризация части долгов очень важна для регионов, отметил Ефимов. Это поможет стабилизировать финансовое положение регионов.

Глава Вологодской области Олег Кувшинников записал поручения президента на листочек, так как забыл дома планшет. Первые совещания по реализации озвученных задач состоятся незамедлительно, сообщил руководитель региона.