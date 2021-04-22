Собянин посетил открытие железнодорожной станции Внуково в Москве после реконструкции

Москва, 22 апреля. Пригородный вокзал Внуково Киевского направления МЖД открыли в российской столице после реконструкции. Мероприятие посетил мэр города Сергей Собянин.

Ежедневно этой станцией пользуются почти 2000 горожан. Ожидается, что к 2025 году пассажиропоток увеличится до 5500 человек в сутки. После реконструкции на вокзале появилась новая островная платформа с навесом от дождя, снега и солнца. Установлены скамейки и электронные табло информации.

Поблизости появится разворотное кольцо. К тому же запланировано установка дополнительных светофоров и организация наземных пешеходных переходов. Возле вокзала появятся перехватывающие парковки на 805 машиномест и многоуровневый гараж.

Работы на Киевском направлении железной дороги и по соединению с Горьковским направлением — это масштабный проект, отметил Сергей Собянин. Он включает в себя строительство новых вокзалов и создание пассажирской инфраструктуры.

В этот четверг с Казанского вокзала Москвы отправится первый в России круизный поезд «Весенний вояж». Он проследует через Ростовскую область. Далее туристов доставят на ставропольскую железнодорожную станцию Дивное, откуда они отправятся в заповедник «Черные земли».