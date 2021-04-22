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Председатель жюри ММКФ будет работать дистанционно из-за коронавируса

Общество
Председатель жюри ММКФ будет работать дистанционно из-за коронавируса
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 22 апреля. Филиппинский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля Брийянте Мендос, который возглавил жюри 43-го Московского международного кинофестиваля, будет работать дистанционно.

Президент кинофестиваля Никита Михалков сообщил, что Брийанте Мендос не смог приехать в Москву, поскольку заболел коронавирусом. Однако он сохранит за собой пост председателя международного смотра и будет работать дистанционно.

«Мендоса заболел коронавирусом, он приехать не сможет, как председатель жюри он будет работать на удаленке», — сказал Михалков на брифинге в четверг.

По словам российского режиссера, председатель жюри записал видеообращение, которое покажут во время церемонии открытия ММКФ. Михалков пожелал филиппинскому коллеге здоровья и выразил надежду на его скорейшее выздоровление.

Кроме Брийанте Мендоса, в жюри 43-го Московского международного кинофестиваля вошли бразильский режиссер Карим Айнуз, сербский актер Милош Бикович, композитор Юрий Потеенко и режиссер Нигина Сайфуллаева.

В четверг, 22 апреля, состоится торжественное открытие ММКФ. Конкурсную программу в этом году откроет военная драма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» о подвиге советского летчика.

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