Озвучены сроки благоустройства парка «Река времени» в подмосковной Лобне

Москва, 22 апреля. Парк «Река времени» в подмосковной Лобне благоустроят в 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Парк находится на улице Ленина. План его благоустройства попал в список победителей на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, напомнили в правительстве Московской области. Планируется благоустроить 8,6 гектара в центре города.

Территорию парка «Река времени» разделят на семь тематических зон, отмечает издание «Вести Подмосковья». Среди них детские, спортивные площадки, места для тихого отдыха, сцена и фудкорт. На набережной появятся мостики с деревянными спусками. Запланировано создание искусственного водоема. К тому же в планах у властей озеленение территории и установка подсветки.

Власти Москвы ранее оценили готовность фонтанов к летнему сезону. Все объекты можно запускать, заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Фонтаны обработали специальными средствами после расконсервации. К тому же отремонтированы все чаши и парапеты.