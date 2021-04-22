Власти Подмосковья планируют открыть новое кафе и производство антисептиков в регионе

Москва, 22 апреля. Новые рабочие места появятся в двух муниципалитетах Московской области, рассказали в Минжилполитики региона.

Местный индивидуальный предприниматель планирует построить кафе в городском округе Чехов вблизи деревни Новоселки. Работы хотят провести в рамках комплекса объектов дорожного сервиса, объяснили в реагиональном ведомстве. В Серпухове, в свою очередь, откроется предприятие по производству антисептиков и чистящих средств.

«Благодаря новым объектам будет создано 60 рабочих мест: 35 — в Чехове и 25 — в Серпухове», — рассказала «Вестям Подмосковья» глава Минжилполитики области Инна Федотова.

Параллельно с этим работы по полной газификации Московской области могут быть завершены раньше 2030 года. Сейчас регион обеспечен голубым топливом на 96,1%, рассказал гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

В период с 2021 по 2030 год на газификацию региона дополнительно выделено 34 млрд рублей. За это время топливом дополнительно обеспечат еще более 184 тыс. жителей, передает слова Баранова интернет-издание «Подмосковье сегодня».