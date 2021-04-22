Суд лишил звания подполковника Черкалина и посадил его на семь лет

Москва, 22 апреля. Бывший подполковник ФСБ Кирилл Черкалин предстал перед судом в столице. Злоумышленник был признан виновным в мошенничестве и взяточничестве.

Правоохранители установили, что в течение двух лет тогда еще силовик оказывал услуги покровительства в интересах частной фирмы. На этом он незаконно заработал 850 тысяч долларов. Также преступник стал фигурантом дела о крупном мошенничестве, где активными участниками оказались еще двое сотрудников спецслужбы, сообщал ФАН.

Виновник Черкалин получил семь лет колонии строгого режима. Суд также лишил его звания подполковника.