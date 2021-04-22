Москвичей предупредили о ливне и шквалистом ветре в последний рабочий день недели

Москва, 22 апреля. Ливень и шквалистый ветер обрушатся на российскую столицу в пятницу, 23 апреля, рассказали в центре погоды «Фобос».

Горожанам рекомендуется переждать непогоду в помещении. По возможности следует отказаться от пользования личным транспортом и пересесть на общественный. В непогоду не стоит оставлять детей и пожилых людей на улице без присмотра.

В ближайшие выходные в Москве возможны заморозки и даже снег. Такой прогноз подготовил для горожан ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В некоторых районах региона столбики термометров могут показать до двух градусов ниже нуля.