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Обманувших 120 человек организаторов финансовой пирамиды задержали в Москве

Происшествия
Обманувших 120 человек организаторов финансовой пирамиды задержали в Москве
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 22 апреля. Организаторов финансовой пирамиды, обманувших 120 человек, задержали в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Москвичи обратились в правоохранительные органы и рассказали, что сделали вклады в офисе микрофинансовой организации в Печатниковом переулке. Согласно договору, клиенты ежемесячно должны были получать выплаты в размере от 17 до 24% от паевого взноса. Эти обязательства компания не выполнила.

Полицейские установили, что руководители организации, действуя в составе ОПГ, разработали схему хищения денежных средств граждан по принципу финансовой пирамиды. Некоторое время они действительно выплачивали проценты за счет новых вкладчиков, создавая видимость надежной компании. По предварительным данным, пострадавшие лишились более 460 млн рублей.

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