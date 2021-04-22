Ил-78 с поврежденным шасси благополучно приземлился в Жуковском

Москва, 22 апреля. Самолет-заправщик Ил-78 совершил аварийную посадку в Жуковском. Никто из членов экипажа не пострадал, сообщили источник ФАН в аэропорту.

Посадка прошла в штатном режиме. В ближайшее время специалисты проведут технический осмотр борта, добавил собеседник.

Экспериментальный борт вылетел с аэродрома Жуковский и должен был вернуться в место отправления. Капитан сообщил, что во время полета у самолета не убралась носовая стойка шасси. Более часа воздушное судно кружило у границ Московской, Рязанской и Владимирской областей, чтобы выработать топливо. На борту находились 16 человек.