Самолет-заправщик с неисправным шасси готовится к посадке в Подмосковье

Москва, 22 апреля. Сотрудники МЧС оперативно стянуты к подмосковному аэропорту Жуковский. По данным источника ФАН, там около полудня будет совершать аварийную посадку самолет-заправщик Ил-78.

Причиной для вынужденного приземления является проблема с носовой стойкой шасси. Сейчас воздушное судно, на борту которого находятся 16 человек, готовится к совершению аварийной посадки.

В столичном Шереметьево экстренно сел лайнер, летевший из Волгограда в Москву. Причиной стало срабатывание датчика, сообщал ФАН.