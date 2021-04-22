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Самолет-заправщик с неисправным шасси готовится к посадке в Подмосковье

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 11:43
Происшествия
Самолет-заправщик с неисправным шасси готовится к посадке в Подмосковье
pixabay.com

Москва, 22 апреля. Сотрудники МЧС оперативно стянуты к подмосковному аэропорту Жуковский. По данным источника ФАН, там около полудня будет совершать аварийную посадку самолет-заправщик Ил-78.

Причиной для вынужденного приземления является проблема с носовой стойкой шасси. Сейчас воздушное судно, на борту которого находятся 16 человек, готовится к совершению аварийной посадки.

В столичном Шереметьево экстренно сел лайнер, летевший из Волгограда в Москву. Причиной стало срабатывание датчика, сообщал ФАН.

самолет посадка шасси
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