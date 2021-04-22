Программу Московского кинофестиваля откроет фильм Бекмамбетова «Девятаев»

Москва, 22 апреля. В четверг, 22 апреля, состоится торжественное открытие 43-го Московского международного кинофестиваля. Конкурсную программу откроет фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

Новая картина Бекмамбетова — это военная драма о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, сбежавшего из фашистского концлагеря. Главную роль в фильме исполнил звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный.

Церемония открытия пройдет в театре «Россия». В этом году в конкурсную программу кинофестиваля вошли 13 фильмов. Жюри возглавил филиппинский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля Брийянте Мендос. Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов рассказал, что ММКФ остается одним из немногих мировых смотров, которые проходят в очном формате, поэтому кинематографисты со всего мира охотно присылали свои работы.

«Обычно фестиваль во многом зависит от тех смотров, которые проходят по соседству, но из-за пандемии многие из них переносились, поэтому свободных фильмов было больше. Для конкурсной программы важны мировые премьеры, и здесь у нас было даже больше возможностей, чем обычно, поскольку мы все-таки проходим в очном формате и нам картины давали охотнее», — объяснил Разлогов.

Среди претендентов на главный приз «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, «Кофейня в поле» Сяофаня Ши, «Голубое сердце» Мигеля Койула, «Божий человек» Елены Попович и другие картины. Россию на конкурсе представляет фильм «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко. В рамках смотра также пройдут специальные программы, посвященные женскому кино, секция сериалов и ретроспектива фильмов Ким Ки Дука, сообщает RT.



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