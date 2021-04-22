Синоптики пообещали москвичам заморозки на выходных

Москва, 22 апреля. Жителей российской столицы на грядущих выходных ожидают заморозки и снег.

Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Москвы 24». Все начнется с небольшого потепления 22 апреля, местами ожидается гроза. В первой половине 23 апреля воздух прогреется до 18 градусов, однако к выходным в Москву придет холодный атмосферный фронт.

«Обрушится аномальное, а может быть и рекордное количество осадков», — предупредил Тишковец.

Синоптик утверждает, что выпадет минимум 30 миллиметров осадков в виде дождя со снегом. Это является 70% от нормы апреля. Кое-где заморозки будут до минуса одного-двух градусов.

Похожая ситуация ожидается и в Северной столице. В Петербург на смену теплу придут похолодание и осадки.