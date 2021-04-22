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ОНК не зафиксировала массовых задержаний на несогласованной акции в Москве

Общество
ОНК не зафиксировала массовых задержаний на несогласованной акции в Москве
Невские Новости

Москва, 22 апреля. Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев заявил, что в ходе несогласованной акции в столице массовых задержаний не было.

По словам Зуева, «комиссия продолжает работать и проверять информацию», но массовых задержаний в Москве не было.

«Массовых задержаний в ходе несогласованной акции не было, многих людей опускали сразу без составления протоколов», — цитирует зампредседателя столичной ОНК РИА Новости.

Зуев отметил, что правозащитники выехали в отдел полиции по столичному району Перово, так как поступила информации о нахождении там девушки, которой якобы нужна медицинская помощь. Но пока неизвестно является ли девушка участницей несанкционированной акции.

В среду, 21 апреля, в российских городах прошли несанкционированные акции, о проведении которых было заявлено за три дня до назначенной даты. Прежде пиар-кампании подобных мероприятий готовились заранее. Акции проводились в будний день и в плохую погоду.

Вероятно, сторонники Навального получили ультиматум от западных кураторов — провести акцию в день послания президента Федеральному собранию или лишиться финансирования. Угроза потери финансирования заставила их подчиниться воле кураторов с Запада.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов заявил, что ситуация с Навальным будет накаляться. Парламентарий считает прошедшие акции митингом против России. А те, кто поддерживают блогера, по его мнению, не принесут стране ничего хорошего.

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