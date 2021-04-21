ОНК сообщила о 20 задержанных на несогласованной акции в Москве

Москва, 21 апреля. Сотрудники полиции задержали 20 человек на несанкционированной акции в Москве, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

По его словам, серьезных нарушений ОНК не зафиксировала.

«Всего по Москве было задержано человек 20. Сейчас посетили ОВД «Кунцево», там было 15 человек, сейчас их всех отпустили», — цитирует Мельникова ТАСС.

В ГУ МВД по Москве сообщили, что в несанкционированной акции участвуют около шести тысяч человек. Среди задержанных оказался подросток, который имел при себе саперную лопату.

Ранее Генпрокуратура России напоминала об ответственности за призывы к несанкционированным акциям, а также за участие в митингах. Пребывание среди большого скопления людей грозит распространением коронавирусной инфекции.

МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несанкционированных митингах. Ведомство пообещало пресекать провокации и любую агрессию.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что сбежавшие за границу соратники Алексея Навального устраивают гапоновщину, призывая людей выходить на улицы. В комментарии ФАН он также предупредил о многочисленных вбросах и постановках.